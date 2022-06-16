Курортный сбор предложили сделать бессрочными

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры порекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который продлевает действующий эксперимент по курортному сбору в четырех регионах на пять лет, — до конца 2027 года.
Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры порекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который продлевает действующий эксперимент по курортному сбору в четырех регионах на пять лет, — до конца 2027 года.
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