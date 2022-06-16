Парламентская газета

800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Филиппов
    Только куча сносок и ограничений, чушь!Президент назвал ...
  • Сергей
    Ничего не понятно. Так "задержали" или "установили"? Это суть большая разница, как между пёрнул и обосрался-запах ест...В России задержал...
  • Светлана Снегина
    Тайвань маячитКитайская газета ...

Курортный сбор предложили сделать бессрочными

Курортный сбор предложили сделать бессрочными

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры порекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который продлевает действующий эксперимент по курортному сбору в четырех регионах на пять лет, — до конца 2027 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх