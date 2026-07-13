Мининский университет вошёл в топ‑5 педвузов по количеству поданных заявлений

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» подчеркнул, что педагогическое образование сегодня является не просто модным трендом, а осознанным выбором большого числа молодых людей по всей стране.
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