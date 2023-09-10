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175 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС Беларуси приняли присягу

175 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС Беларуси приняли присягу

Заступили на стражу безопасности для борьбы с пожарами и последствиями стихийных бедствий. В Минске на площади Государственного флага накануне состоялась торжественная церемония принятия присяги первокурсниками Университета гражданской защиты МЧС.

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