CNN: Рубио и Уиткофф стали соперниками за влияние на внешнюю политику США

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф неожиданно стал ключевым участником внешней политики и фактически конкурирует с госсекретарем Марко Рубио за влияние в этой области.
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