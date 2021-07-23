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Профессор Анча Баранова: Коллективный иммунитет - это не миф. Но привит должен быть весь Земной шар

Профессор Анча Баранова: Коллективный иммунитет - это не миф. Но привит должен быть весь Земной шар

Появились ли признаки ослабления коронавируса? Почему даже в странах с высоким уровнем вакцинации не получается подавить распространение Sars-Cov-2 с помощью коллективного иммунитета? Правда ли, что люди после прививок в массовом порядке попадают в больницы с обострением хронических заболеваний? Об этом и многом другом в эфире программы "Война и мир" на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) рассказала одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

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