Новый российский дрон разгромил колонну ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 31 октября 2024 года Юлия СоколоваВ Курской области российский спецназ и передовые технологии объединились, чтобы нанести значительный урон наступающим силам Украины.
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