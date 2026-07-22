Холдинг «ЕНКО» достроит скандальный Центр боевых искусств в Нижневартовске за 620 млн рублей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа определило подрядчика для завершения строительства долгостроя — Центра боевых искусств в Нижневартовске.
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