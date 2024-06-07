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«Селтикс» показали трибьют-видео в честь Билла Уолтона перед 1-м матчем финала

«Селтикс» показали трибьют-видео в честь Билла Уолтона перед 1-м матчем финала

Перед первым матчем финальной серии с «Мэверикс» (107:89, 1-0) на арене в Бостоне почтили память 2-кратного чемпиона НБА минутой молчания, а также продемонстрировали трибьют-видео.

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