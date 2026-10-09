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Царьград

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Директор турфирмы арестована за хищение денег клиентов

Директор турфирмы арестована за хищение денег клиентов

Суд в Новосибирске заключил под стражу руководителя турфирмы, которая, по данным следствия, не исполнила обязательства перед клиентами на общую сумму 7,5 млн рублей, а полученные деньги не вернула.

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