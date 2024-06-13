В Ростовской области продолжаются оперативно-профилактические мероприятия в сфере миграции

В рамках реализации комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал–2024» сотрудниками Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, а также участковыми уполномоченными полиции донского полицейского главка МВД совместно с оперативниками УФСБ, а также сотрудниками ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону, представителями военного комиссариата при силовой поддержке Росгвардии проведены проверочные мероприятия на строительных и торговых объектах Ростовской области с целью выявления и пресечения незаконной миграции.