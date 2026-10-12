Беларусь построит крупный испытательный комплекс для 3D-печати

Директор БелГИСС Александр Скуратов сообщил, что в течение нескольких лет в Беларуси планируется завершить создание крупного испытательного комплекса для проверки материалов и изделий, применяемых в аддитивных технологиях.
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