Друзья с Кавказа показали, как приготовить очень вкусные баклажаны «по-грузински»: быстро, просто и ароматно, делюсь рецептом

Любите грузинскую кухню? Я очень люблю, это моя маленькая слабость. Все эти соусы, приправы, специи, все так вкусно, что оторваться невозможно! У меня есть друзья с Грузии, они давно переехали в Сочи и я часто бываю у них в гостях.