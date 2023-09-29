Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

131 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    Майонез НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для нагревания!Кабачки по-францу...
  • Михаил Васильев
    Какой же француз сообщил автору данный рецепт?Кабачки по-францу...
  • Майя Maja
    А они тогда развалятся как каша будут (из-за майонеза)..Кабачки по-францу...

Друзья с Кавказа показали, как приготовить очень вкусные баклажаны «по-грузински»: быстро, просто и ароматно, делюсь рецептом

Друзья с Кавказа показали, как приготовить очень вкусные баклажаны «по-грузински»: быстро, просто и ароматно, делюсь рецептом

Любите грузинскую кухню? Я очень люблю, это моя маленькая слабость. Все эти соусы, приправы, специи, все так вкусно, что оторваться невозможно! У меня есть друзья с Грузии, они давно переехали в Сочи и я часто бываю у них в гостях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TM
Tatyana Maranjyan
Это действительно вкусно, но сметана и майонез к грузинской кухне ну никакого отношения не имеют
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх