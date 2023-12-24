Ракетные удары по школе и детсаду в Херсонской области: что происходит на территории Украины Ольга Вайленко22 декабря 2023 года мир стал свидетелем серьезного инцидента в Херсонской области Украины, когда, по информации Андрея Алексеенко, председателя правительства региона, боевики ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Каланчакском районе, передают журналисты pronedra.