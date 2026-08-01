«Социальный десант» посетит 15 округов Поморья в августе

Эксперты проведут выездные мероприятия в Лешуконском, Устьянском, Шенкурском, Виноградовском, Вельском, Каргопольском, Коношском, Красноборском, Няндомском, Пинежском, Вилегодском, Плесецком и Верхнетоемском округах, а также в Ленском районе.
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