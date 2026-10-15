Начало матча женской баскетбольной Суперлиги между «Самарой-2» и «Спартой энд К-2» в спорткомплексе «МТЛ-2» отложили более чем на час из-за объявленной ракетной опасности, однако после возобновления игры хозяйки одержали победу со счётом 70:69.
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