Начало матча женской баскетбольной Суперлиги между «Самарой-2» и «Спартой энд К-2» в спорткомплексе «МТЛ-2» отложили более чем на час из-за объявленной ракетной опасности, однако после возобновления игры хозяйки одержали победу со счётом 70:69.