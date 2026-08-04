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Медицина 2.0

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Врач объяснил причину недостоверности анализов крови и мочи на кортизол

Врач объяснил причину недостоверности анализов крови и мочи на кортизол

Врач Александр Карасев заявил, что анализ крови или мочи на кортизол не позволяет достоверно определить уровень стресса у человека, поскольку концентрация этого гормона существенно меняется в течение суток и зависит от сезона.

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