Житель Новокузнецка 50 лет лишился 39,5 тысячи рублей, пытаясь найти женщину для интимных свиданий. Об этом сообщают правоохранительные органы.
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