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Врач Умнов: хот-доги и чебуреки опасно долго хранить на жаре

Врач Умнов: хот-доги и чебуреки опасно долго хранить на жаре

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что хот-доги, чебуреки и другая готовая еда могут стать небезопасными после хранения на жаре.

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