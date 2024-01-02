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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева вошла в топ-10 российских интервьюеров по версии The World Inform

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию расположилась на шестой строчке. В этом году Медведева открыла свой ютуб-канал, на котором выпускает шоу «Бес комментариев».

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