Нарколог Агинян: тревога о других указывает на приближающийся срыв у зависимых

Срыв у зависимого и бросившего употреблять человека не происходит неожиданно - на его приближение может указывать несколько признаков, в том числе беспокойство о самочувствии, отрицание тревоги, уверенность в том, что срыва не будет, и резкое беспокойство о других людях.