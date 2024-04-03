Успешные испытания С-500 «Прометей» Вчера 245 прочитали ВС РФ стали регулярно наносить по пока ещё контролируемым Киевом территориям массированные удары крылатыми и квазибаллистическими ракетами в сочетании с дальнобойными барражирующими боеприпасами типа «Герань».