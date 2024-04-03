Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Тех, кто мешает стране, надо сразу душить. Т.е. ради заботы о своем политическом месте можно отдать страну на откуп? ...Путин разрывает д...
  • Леонид
    Тех, кто мешает стране, надо сразу душить. Т.е. ради заботы о своем политическом месте можно отдать страну на откуп? ...Путин разрывает д...
  • Владимир Терентьев
    Пока не введут премию  за расстрел в 1млн. руб. за мигранта, изнасиловшего или избившего коренного жителя, ничего не ...Миграционному раз...

Успешные испытания С-500 «Прометей»

Успешные испытания С-500 «Прометей»

Успешные испытания С-500 «Прометей» Вчера 245 прочитали ВС РФ стали регулярно наносить по пока ещё контролируемым Киевом территориям массированные удары крылатыми и квазибаллистическими ракетами в сочетании с дальнобойными барражирующими боеприпасами типа «Герань».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх