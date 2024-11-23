МКАПП: центр глобальной и политической гравитации смещается с Запада на Восток

Центр глобальной и политической гравитации смещается на Восток с Запада. Об этом утверждается в декларации, которую приняла Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП), передает РИА Новости.
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