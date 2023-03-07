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Спикер парламента Крыма назвал фантазией план полковника ВСУ по блокаде полуострова

Спикер парламента Крыма назвал фантазией план полковника ВСУ по блокаде полуострова

Планы украинского руководства по блокированию Крыма являются «фантазией неуправляемого сумрачного сознания», заявил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

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