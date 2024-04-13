Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов

Институт русского языка имени Пушкина предложил изменить экзамены для приезжающих в Россию. Ректор института Наталья Трухановская рассказала РБК, что в экзамен для трудовых мигрантов рекомендуется вернуть разговорную часть.
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