Молдова на 68-м месте в Мировом рейтинге верховенства закона

Республика Молдова занимает 68-е место в «Индексе верховенства закона» 2023 года, проведенном World Justice Project (WJP), который измеряет уровень соблюдения принципов верховенства права в 142 странах мира.
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