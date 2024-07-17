«Конфликт ещё на три месяца, дальше перелом»: Враг утвердил план масштабного «мясного» наступления, о котором пока молчат: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 17.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 17 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 17.
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