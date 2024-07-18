Тигра хотели поймать с помощью собаки в Приморье

Пластун. Приморский край. Факт жестокого обращения с животными выявлен в Приморском крае. В поселке Пластун неизвестные пытались поймать тигра в капкан, используя в качестве «живца» беременную собаку, пишет Лента.
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