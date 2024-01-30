Теменная кора может заставить нас рисковать

Решения в ситуации риска и неопределенности — неотъемлемая часть нашей жизни. Застраховать ли багаж при перелете, перебежать ли дорогу на красный свет, переходить ли на новую работу? Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провели эксперимент, чтобы выяснить роль теменной коры при принятии рискованных решений.