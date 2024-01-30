Антимракобес: н...
ГлавнаяБлогО сайтеАвиацияАстрономияАнтропологияБиологияВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Теменная кора может заставить нас рисковать

Теменная кора может заставить нас рисковать

Решения в ситуации риска и неопределенности — неотъемлемая часть нашей жизни. Застраховать ли багаж при перелете, перебежать ли дорогу на красный свет, переходить ли на новую работу? Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провели эксперимент, чтобы выяснить роль теменной коры при принятии рискованных решений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх