Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Самойлов
    Согласен с автором статьи на все 100%!...Не мытьём, так ка...
  • Валерий Самойлов
    Господи..., сколько мошенников развелось...! Накажи их, раз законодательные органы не хотят вводить Сталинские методы...Мужчина купил авт...
  • Александр Каплуненко
    Пока последний кастрюлеголовый не откинет копыта, не будет нам покоя! Бей хохлов, спасай планету!Не мытьём, так ка...

Политики лебезят, войска – ненавидят: Пентагон прикрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Политики лебезят, войска – ненавидят: Пентагон прикрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Царьград коллаж Царьграда Министерство обороны США закрыло феминистскую программу ООН. Глава Пентагона Пит Хегсет радостно объявил о завершении очередной программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), касающуюся расширения прав и возможностей женщин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх