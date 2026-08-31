В Лефортове расследуют дело о попытке подкупить судебного пристава

Следователи предъявили обвинение представителю предпринимателя, попытавшемуся в Южнопортовом районе дать взятку судебному приставу-исполнителю.
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