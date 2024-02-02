Гусев: На подлете к Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ

Руководитель Воронежской области Александр Гусев поделился сведениями о том, что войска ПВО Вооружённых сил Российской Федерации поразили в воздушном пространстве региона запущенный боевиками ВС киевского режима дрон.
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