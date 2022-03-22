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В Тверской области полицейские приняли участие в антинаркотическом ток-шоу «То, о чём многие молчат»

На площадке Тверского промышленно-экономического колледжа состоялось профилактическое мероприятие в формате ток-шоу под названием «То, о чём многие молчат».

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