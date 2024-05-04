Минстрой РТ: В Татарстане среднегодовой уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги составил 99,3%

О платежной дисциплине населения за жилищно-коммунальные услуги и задолженности предприятий и организаций за поставленные энергоресурсы доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
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