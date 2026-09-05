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Регионы России

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Матч Зенит — ЦСКА 5 сентября: где и когда смотреть

Матч Зенит — ЦСКА 5 сентября: где и когда смотреть

В субботу, 5 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-банка Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА.

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