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«Челси», «Фиорентина», «Легия», «Витория» вышли в 1/8 финала ЛК. «Бетис», «Копенгаген», «Гент» сыграют в стыковых матчах, «Астана» и «Динамо» Минск вылетели

«Челси», «Фиорентина», «Легия», «Витория» вышли в 1/8 финала ЛК. «Бетис», «Копенгаген», «Гент» сыграют в стыковых матчах, «Астана» и «Динамо» Минск вылетели

В первую восьмерку команд, напрямую попавших в 1/8 финала, вошли: «Челси», «Витория Гимараэш», «Фиорентина», «Рапид» Вена, «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».

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