Путин рассказал о борьбе за рождаемость и сохранении семейной ипотеки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества и в рамках этого события принял участие в заседании Госсовета, где обсуждались важные аспекты демографической политики России.
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