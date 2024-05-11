Ремонт древнего макбука после двух индонезийских сервисов

Сегодня у меня был MacBook Pro 14 дюймов с процессором M1 Pro 21-летней давности, который ремонтировался, я выпил кофе, и профессионал почти починил его, но некоторые проблемы не были устранены, и Mac в итоге отправили в Наш сервисный центр.
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