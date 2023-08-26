Где смотреть Зенит – Урал, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 26 августа

В субботу, 26 августа, сыграют Зенит и Урал в 6 туре РПЛ 2023/2024. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
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