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Азербайджан отказал США, а Армения раздумывает, отказывать ли России

Азербайджан отказал США, а Армения раздумывает, отказывать ли России

Посол Вагаршак Арутюнян рассказал о “различных предложениях” по поводу площадки для конструктивного (или не очень) диалога Еревана и Баку по поводу гипотетического мирного договораКонкретной договорённости о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в России пока нет, заявил в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян.

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