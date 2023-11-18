Азербайджан отказал США, а Армения раздумывает, отказывать ли России

Посол Вагаршак Арутюнян рассказал о “различных предложениях” по поводу площадки для конструктивного (или не очень) диалога Еревана и Баку по поводу гипотетического мирного договораКонкретной договорённости о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в России пока нет, заявил в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян.