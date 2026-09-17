Автоэксперт Лысаков: переплачивать за АИ-98 смысла нет

Нет никакого смысла в том, чтобы переплачивать за 98-й бензин, но архангельским водителям гибридов и авто с форсированным двигателем в определенном смысле повезло, заявил RTVI автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.