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Автоэксперт Лысаков: переплачивать за АИ-98 смысла нет

Автоэксперт Лысаков: переплачивать за АИ-98 смысла нет

Нет никакого смысла в том, чтобы переплачивать за 98-й бензин, но архангельским водителям гибридов и авто с форсированным двигателем в определенном смысле повезло, заявил RTVI автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

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