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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черышев-старший о 3+2 34-летнего Дениса в 14 играх за «Паниониос»: «У него есть еще огромный потенциал. Уделяет много внимания здоровью, чтобы продолжать карьеру как можно дольше» 

В 14 матчах сезона за клуб из 2-й лиги Греции на счету 34-летнего хавбека 3 гола и 2 ассиста. «Денис сейчас играет в греческом чемпионате, забивает голы, у него есть еще огромный потенциал.

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