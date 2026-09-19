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Артета о 0:3: «Брайтон» заслужил победу. «Арсенал» не мог выйти из-под давления, команда не выполняла базовых вещей. Этот матч стал для нас большим уроком»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета поделился мыслями после поражения от « Брайтона » со счетом 0:3 в 5-м туре АПЛ .

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