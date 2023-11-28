Певица Волкова вышла в свет с ведущим Первого канала Соловьевым

Экс-участница группы t.A.T.u. посетила модное мероприятие в качестве гостя. Юлия пришла на показ городского фестиваля «Московские сезоны» в компании Тимура Соловьева, ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале.
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