Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Евдокимов
    Да и на Тихом подводных вулканов хватает, около Калифорнии бахнуть, нечаянно, - ох беда,беда какая! Не свезло, так не...Запад должен опят...
  • Александр Евдокимов
    Милях в 500 от Нью Йорке бабахнуть Посейдон, типа вулкан подводный, янки помоются от цунами, можно даже полотенчиков ...Запад должен опят...
  • Игорь Костоглод
    Всё закончится опять пустопорожним трёпом.Россия получит сп...

Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"

Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"

Одной из насущных проблем, требующих эффективного решения, стала в наше время проблема мошеннического получения кредитов на чужое имя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аршак Меликджанян
отлично. ещё ввести дополнительную идентификацию кроме признанных документов, паспорта, ещё с помощью инн, снилс, отпечатков и днк, и не будет тогда двойников и т.д.
Ответить
13 час.
C Major
это прямая защита интересов банков,а не граждан\банки должны отвечать за аутентификацию личности заемщика,а если выдали &quot;леваку -мошеннику&quot;,то это проблема банка\иной логики быть не должно! Как это может быть,чтобы &quot;дала,но не тому..,в темноте не распознала&quot;.Совсем за дураков считают,преподносят такой вариант,как панацею от мошенничества..
Ответить
12 час.
CM
C Major
это должно стать проблемой банка,а не гражданина\не распознал и выдал - отвечай сам
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх