Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"

отлично. ещё ввести дополнительную идентификацию кроме признанных документов, паспорта, ещё с помощью инн, снилс, отпечатков и днк, и не будет тогда двойников и т.д.

C Major

это прямая защита интересов банков,а не граждан\банки должны отвечать за аутентификацию личности заемщика,а если выдали "леваку -мошеннику",то это проблема банка\иной логики быть не должно! Как это может быть,чтобы "дала,но не тому..,в темноте не распознала".Совсем за дураков считают,преподносят такой вариант,как панацею от мошенничества..