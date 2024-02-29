Одной из насущных проблем, требующих эффективного решения, стала в наше время проблема мошеннического получения кредитов на чужое имя.
Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"
Комментарии
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Аршак Меликджанян
отлично. ещё ввести дополнительную идентификацию кроме признанных документов, паспорта, ещё с помощью инн, снилс, отпечатков и днк, и не будет тогда двойников и т.д.
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13 час.
C Major
это прямая защита интересов банков,а не граждан\банки должны отвечать за аутентификацию личности заемщика,а если выдали "леваку -мошеннику",то это проблема банка\иной логики быть не должно! Как это может быть,чтобы "дала,но не тому..,в темноте не распознала".Совсем за дураков считают,преподносят такой вариант,как панацею от мошенничества..
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12 час.
CM
C Major
это должно стать проблемой банка,а не гражданина\не распознал и выдал - отвечай сам
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12 час.
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