"Русская либеральная оппозиция"...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Балу -
Пускай приезжают!... Хоть будет кем заменить &quot;незаменимых специалистов&quot; на стройках и облагораживанию районов Крайнего Севера... Лет на 25... Без права переписки...
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13 час.
владимир рябченко
Может правильнее неРусская либеральная оппозиция!!? Кто там русский?
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пусть приезжают Сталински лагеря им сказкой будут казаться... Кайло, лопаты, тачки и на освоение крайнего севера за баланду при выполнении нормы выработки, да и на урановых рудниках надо кому то работать... Так что билет в один конец вам будет обеспечен... Посмотрим как в трудах будите строить новую Россию, а как ее любить будите. Сгимном России просыпаться и на отбой ложиться....
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11 час.

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