"Русская либеральная оппозиция"...

Пускай приезжают!... Хоть будет кем заменить "незаменимых специалистов" на стройках и облагораживанию районов Крайнего Севера... Лет на 25... Без права переписки...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пусть приезжают Сталински лагеря им сказкой будут казаться... Кайло, лопаты, тачки и на освоение крайнего севера за баланду при выполнении нормы выработки, да и на урановых рудниках надо кому то работать... Так что билет в один конец вам будет обеспечен... Посмотрим как в трудах будите строить новую Россию, а как ее любить будите. Сгимном России просыпаться и на отбой ложиться....