ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Понауехавшие, которые, как утверждает Дмитрий Зильбертруд-Быков, скоро непременно вернутся для того, чтобы строить ПРБ (прекрасную Россию будущего) на обломках империи зла, которая вот-вот развалится.
"Русская либеральная оппозиция"...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Пускай приезжают!... Хоть будет кем заменить "незаменимых специалистов" на стройках и облагораживанию районов Крайнего Севера... Лет на 25... Без права переписки...
Ответить
13 час.
владимир рябченко
Может правильнее неРусская либеральная оппозиция!!? Кто там русский?
Ответить
12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пусть приезжают Сталински лагеря им сказкой будут казаться... Кайло, лопаты, тачки и на освоение крайнего севера за баланду при выполнении нормы выработки, да и на урановых рудниках надо кому то работать... Так что билет в один конец вам будет обеспечен... Посмотрим как в трудах будите строить новую Россию, а как ее любить будите. Сгимном России просыпаться и на отбой ложиться....
Ответить
11 час.
Свежие комментарии