Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в измене родине

Global look press/Bernd von Jutrczenka/dpa Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости страны, обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине.
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