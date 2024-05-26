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Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в измене родине

Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в измене родине

Global look press/Bernd von Jutrczenka/dpa Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости страны, обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине.

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tsan tsan
Как может президент-гастарбайтер изменить Грузии как родине. Её родина - Франция.
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