Ямальцы победили в конкурсе блюд на Международном фестивале «Меридианы дружбы»

В Санкт-Петербурге прошел XV Международной фестиваль национальных культур «Меридианы дружбы». Команда Ямала завоевала первое место в кулинарном конкурсе, сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.
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