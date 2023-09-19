Царьград

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В США назвали Украину "новым Вьетнамом"

В США назвали Украину "новым Вьетнамом"

Объём поставленной Киеву помощи составляет более 110 миллиардов долларов.Американский журнал 19FortyFive констатирует, что именно США оказали Украине наибольшую финансовую и военную помощь, чем любое другое государство из числа западных стран.

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