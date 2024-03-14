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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Харрисон − об инциденте с Царукяном на пресс-конференции: «Это удручает, мы не сексуализируем мужчин таким образом»

Напомним, что на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 300, Армана Царукяна спросили, сколько «палок он бы кинул» Кайле Харрисон.

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