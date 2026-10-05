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Глава разведки Германии: страна может быть втянута в войну с Россией

Глава разведки Германии: страна может быть втянута в войну с Россией

Германия может оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Мартин Йегер, передает 5 октября агентство Reuters.

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